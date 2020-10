Stiri pe aceeasi tema

- Un obiect de nici cinci centimetri a reușit sa bage spaima in șoferii din Buzau. Cazut in mana cui nu trebuie, aceasta mica telecomanda ii lasa fara bani și bunuri pe șoferii care aveau neșansa de a se intalni cu respectivul escroc. Totul a inceput luna trecuta, atunci cand angajatul unei firme din…

- Si în acest an, Combinatul de panificatie „Franzeluta” S.A. a reusit sa fie la nivelul statutului pe care l-a cucerit prin activitate ireprosabila timp de decenii. „Franzeluta” este unul dintre producatorii autohtoni care, indiferent de conditiile…

- Locurile de munca ce pot fi desfașurate de acasa continua sa fie in topul preferințelor pentru angajații care cauta un loc de munca. Doar in august, candidații au efectuat aproape 100.000 de cautari pentru joburi in care activitatea de zi cu zi poate fi desfașurata de oriunde, conform BestJobs. Numarul…

- Peste un milion de americani au depus cereri pentru ajutor de somaj, in ultima saptamana. Cea mai mare economie a lumii, afectata masiv de pandemie Numarul americanilor care au depus noi cereri pentru ajutor de somaj in ultima saptamana a crescut, in mod surprinzator, deasupra pragului de un milion,…

- Britanicii parca au uitat de pandemia de coronavirus in cea mai calda zi din august din ultimii 17 ani. Deși Regatul Unit a raportat peste 300.000 de infectari și aproximativ 46.000 de decese, britanicii au luat cu asalt terasele, cafenelele și barurile nerespectand distanțarea fizica. Pe 7 augusut…

- Pandemia de coronavirus a schimbat parerea romanilor privind locurile lor de munca. Oamenii au aplicat tot mai mult pentru joburi noi in iulie, numarul CV-urilor depuse crescand cu 38% fața de aceeași perioada a anului trecut și cu peste 20% fața de luna iunie a acestui an, conform BestJobs.Schimbarile…

- Pandemia de COVID-19 a afectat grav piața muncii. Companiile s-au inchis și au avut loc concedieri masive. Aproximativ un milion de romani s-au trezit cu contractele de munca incetate peste noapte. Mai grav este faptul ca de la data de 1 iunie, statul nu mai acorda șomaj tehnic decat anumitor companii.

- Sunt tineri absolvenți de liceu din Oradea, pe care pandemia nu i-a speriat. Mai degraba i-a mobilizat și le-a intarit convingerea ca a fi medic e o profesie aparte, e poziția din care, cu ajutorul științei, poți lupta pentru viața.