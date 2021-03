Stiri pe aceeasi tema

- Daca nici fiicele sa nu-i calce pe urme, atunci cine? Gigi Becali are de ce sa fie mandru! Teodora nu se uita la bani atunci cand vine vorba de rezervor. Stai sa vezi unde a mers fiica celebrului milionar imediat dupa. Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de…

- Steliano Filip pare sa nu stea prea mult pe ganduri, nici macar dupa ce abia s-a desparțit de soția lui, Bianca Marina. Cei doi au ajuns sa nu se mai ințeleaga deloc și sa iși separe drumurile, insa deloc intr-un mod amiabil. Fotbalistul a inceput sa se converseze cu prietenele fostei sale partenere,…

- Vestea ca Bianca Marina și Steliano Filip s-au desparțit a picat ca o „bomba” in showbiz-ul autohton. Chiar ea a anunțat ca vor ajunge la divorț, semn ca nu mai exista nicio cale de impacare intre ei. Acest anunț a fost urmat de o cearta in public purtata intre cei doi, fapt ce a aratat din nou ca lucrurile…

- In urma cu doar cateva saptamani, Steliano Filip și Bianca Marina, soția sa, au anunțat ca divorțeaza. Se pare ca lucrurile sunt destul de tensionate intre ei in continuare, asta pentru ca paparazzii de la Spynews, carora nu le scapa nimic, i-au surprins in timp ce se certau in mall. Fara sa țina cont…

- Informații exclusive, așa cum v-au obișnuit reporterii Spynews.ro! Noi am aflat ce spune familia actorului Alexander Zudor, acuzat ca ar fi abuzat mai multe femei in București, dupa ce am luat legatura cu un membru apropiat de-al familiei sale! Iata ce ne-a declarat sursa! Detalii incredibile!

- Pe pagina sa de Instagram, Oana Roman a postat un mesaj pe tema desparțirii de Marius Elisei. Fiica lui Petre Roman a spus care crede ea ca este motivul pentru care cuplurile se despart. Oana Roman, mesaj subtil dupa Craciun Chiar inaintea sarbatorilor de iarna, Oana Roman și Marius Elisei s-au desparțit…