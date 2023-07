Stiri pe aceeasi tema

- Despre barbatul din zodia Gemeni se spune ca are o personalitate complexa și cu greu iți vei da seama care ii sunt intențiile. Sub imaginea de „baiat bun”, iubitor și atent, se pot ascunde și alte lucruri, asta pentru ca știu cum sa nu iși arate adevarata fața, lucru care ii va pune in dificultate pe…

- Pentru joi, 22 iunie, astrologul Click!, Lorina, are previziuni complete in cazul tuturor celor 12 semne zodiacale. Nativii uneia dintre zodii se confrunta cu momente dificile in relația de cuplu.

- Dragostea este uneori dificila și grea de ințeles! Nu este de mirare ca ne putem indragosti in orice moment de cate altcineva. Una dintre cele mai adevarate expresii pe care le putem folosi in acest caz este "Dragoste la prima vedere". In perioada urmatoare o zodie din Horoscop iși va pune extrem de…

- Astrele vin zilnic cu vești pentru zodiile din Horoscop. Daca pana acum se anunțau zilnic vești bune pentru unii nativi din Zodiac, iata ca ei vor avea, acum, de suferit. Cine sunt cei care vor fi nevoiți sa recurga la un compromis de dragul partenerului și la ce trebie sa fie atenți.

- Astrele vin și astazi cu vești care mai de care pentru zodiile din Horoscop. Ei bine, daca pana aum veștile bune s-au ținut lanț, iata ca in acest moment un nativ va trebui sa fie foarte atent la persoana iubita. Ei nu trebuie sa se mai lase influențați de omul pe care il au alaturi.

- Nidia Moculescu este intr-o relație? Aceasta este intrebarea care sta pe buzele tuturor. In exclusivitate pentru Antena Stars, fiica lui Horia Moculescu a vorbit despre viața amoroasa. Iata ce declarații a facut fata artistului in cadrul emisiunii!

- O zodie din Horoscop va avea parte de probleme in dragoste! Nativii ar putea fi inșelați de partener in urmatoarea perioada. Cei nascuți sub acest semn zodiacal trebuie sa fie foarte atenți la semne.

- Andreea Gradinaru și Marian Pavel s-au cunoscut in cadrul emisiunii Mireasa, s-au casatorit in finala, dar in urma cu aproape un an s-au desparțit. Daca fosta concurenta nu s-a afișat cu un alt barbat, se pare ca Marian Pavel este mai fericit ca niciodata, asta pentru ca iubește din nou.