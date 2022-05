Termenul de depunere a Declarației unice pentru veniturile extrasalariale este de 25 mai 2022.Detaliile despre persoanele care au obligația depunerii Declarației unice (Formular 212), precum și despre modul de completare a acesteia sunt stipulate in Ordinul presedintelui ANAF (OPANAF) nr 2127/2021 , care are aplicabilitate din 5 ianuarie 2022. Trebuiesc declarate atat veniturile din 2021, cat și estimarile pe anul 2022. In cele ce urmeaza vom detalia cine depune, cine nu depune declarația, cum se completeaza, care sunt sumele datorate etc. Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala…