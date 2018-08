Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de o treime dintre contribuabilii care au completat declarația unica au depus formularul online, o creștere importanta fața de alți ani, mai ales in condițiile in care, incepand de anul viitor, aceasta se va depune exclusiv online, a declarat premierul Viorica Dancila. “Până…

- Pana la 1 septembrie cei care au depus Declaratia unica pe hartie vor putea intra cu parola de acasa in spatiul virtual sa isi confirme datele introduse de ANAF, iar dupa aceasta data „toate vor fi online si se comunica numai online intre noi si contribuabili”. „O sa dam probabil un timp de…

- Sunt persoana fara venituri și imi achit din mana contribuția la asigurarile de sanatate (CASS). La inceputul anului am depus declarația veche (604). Acum, am fost la ANAF sa depun Declarația 212, dar cei de acolo mi-au spus ca nu trebuie s-o depun și ca trebuie sa achit contribuția pe 12 luni, nu pe…

- Persoanele fizice autorizate (PFA), cei care obțin venituri din dividende de la firme și alte persoane fizice cu venoturi din activitați independente vor putea merge, in iulie 2018, la sediile direcțiilor fiscale din țara pentru a primi asistența privind depunrea declarației unice privind aceste venituri.

- Administratia Prezidentiala a publicat declaratiile de avere si de interese ale presedintelui Klaus Iohannis, din care rezulta ca in ultimul an veniturile salariale au scazut putin, insa veniturile din chirii a echilibrat balanta incasarilor in familia prezidentiala.

- Pentru facilitarea depunerii on-line a “Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”, pe portalul ANAF in sectiunea “Declaratii electronice/Descarcare declaratii” a fost publicat programul de asistenta Soft A. Declaratia unica poate fi depusa prin…

- Schimbarea datelor din cererea unica de plata se poate face din initiativa solicitantului de plați directe. Fermierii pot completa si depune la Centrele locale/judetene/Municipiul Bucuresti APIA urmatoarele formulare: ■ Schimbarea declaratiei de suprafata pentru anul 2018 – Formular M1 (se poate mari…

- Deputatul PSD Razvan Rotaru a anuntat, vineri, ca Ministerul Finantelor a inceput sa trimita contribuabililor scrisori personalizate care contin toate datele necesare inscrierii in Spatiul Privat Virtual (SPV), astfel incat declaratia unica sa poata fi depusa si online, fara a fi necesara deplasarea…