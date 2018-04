Cum se colecteaza deseurile periculoase in judetul Timis

Principalele astfel de categorii sunt: 1. deșeuri biodegradabile (se composteaza in gospodariile rurale);

2. deșeuri reciclabile (se depoziteaza in recipiente galbene);

3. deșeuri de ambalaje din sticla (se depoziteaza in clopote stradale verzi);

4. deșeuri reziduale (se depoziteaza in recipiente negre). Pe langa deșeurile menționate, o alta categorie foarte importanta este cea a deșeurilor periculoase, precum sunt ambalajele de la produse de igienizare (detergenți, sapunuri lichide, etc.), bateriile și acumulatorii uzați, ambalaje de la lacuri și vopsele,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

