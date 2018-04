Stiri pe aceeasi tema

- Tranzitarea vamilor din vestul tarii de camioane a revenit la valori normale, dupa ce peste 8300 de vehicule de mare tonaj au intrat in Ungaria in 24 de ore de la ridicarea restrictiilor impuse de tara vecina in perioada Pastelui Catolic. Miercuri la ora pranzului, doar in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Temperaturile scazute si vremea rea care s-au asternut in tara fac ravagii la tot pasul. Mai multe drumuri sunt restrictionate din cauza ghetii. Soferii sunt rugati sa fie foarte atenti la volan.

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca sambata dimineata nu sunt inregistrate drumuri nationale cu circulatia oprita din cauza revarsarii unor cursuri de apa si a inundarii partii carosabile, insa traficul se desfasoara cu dificultate pe trei drumuri nationale din Bacau, Buzau si Vrancea, in…

- 4 drumuri județene mai sunt inchise sau parțial inchise in județul Teleorman. Din fericire nu mai avem nici un drum național blocat, iar pe Drumul European 70 se circula foarte bine. Traficul rutier incepe sa-și revina. Dupa mai multe zile in care am avut multe tronsoane de drumuri blocate, iata ca…

- Traficul autovehiculelor pe trei sectoare de drumuri nationale si opt tronsoane de drumuri judetene este inchis joi dimineata din cauza ninsorii si a viscolului, potrivit autoritatilor. Prefectura judetului Tulcea a anuntat pe pagina institutiei de pe o retea de socializare ca pe DN 22A, intre localitatile…

- In noaptea de vineri spre sambata, intre orele 00.00 si 5.00, traficul rutier pe Drumul National 1 A Cheia-Brasov va fi complet oprit, pentru tractarea unui camion iesit in decor. Soferii sunt sfatuiti sa foloseasca rute alternative. ”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- Compania Nationala de Cai Ferate 39;CFR 39; SA informeaza ca la aceasta ora nu sunt probleme in traficul feroviar, trenurile circula in conditii normale de iarna pe toate magistralele, nu sunt sectii de cale ferata inchise si nici intarzieri semnificative. Pe raza regionalelor Bucuresti, Craiova, Constanta,…

- Zapada si viscolul s-au dezlantuit in Moldova. Intreaga tara este sub cod portocaliu de lapovita si ninsoare. Traficul pe unele drumuri se desfasoara cu dificultati, accidentele sunt la ordinea zilei, iar 260 de localitati au ramas partial fara lumina.