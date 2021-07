Stiri pe aceeasi tema

- Se circula bara la bara pe Autostrada Soarelui.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora pe Autostrada A2 Bucuresti Constanta, pe sensul catre litoral valorile de trafic sunt intense, iar pe anumite tronsoane se circula in coloana.Amintim ca prin statia…

- In urma accidentelor in lanț de pe Autostrada Soarelui care au avut loc vineri și in care au fost implicate 55 de mașini, au fost deschise cinci dosare penale pentru vatamare corporala din culpa. 17 persoane, printre care și cinci copii, au fost transportate la spital in urma accidentelor care au avut…

- Traficul este ingreunat pe Autostrada Soarelui din cauza unei autoutilitare rasturnate pe suprafata de rulare, la km. 210. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora 17:35, pe Autostrada A2 Bucuresti Constanta, pe sensul catre capitala, la km. 210, traficul…

- Trei autoturisme au fost implicate, luni, intr-o tamponare produsa la kilometrul 149 al autostrazii A2, iar pe tronsonul dintre Fetesti si Constanta se inregistreaza aglomeratie, a anuntat Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane. „In zona kilometrului 149, pe sensul catre litoral, a avut loc o…

- Circula o noua practica de inșelaciune. Metoda „ziarul” este folosita de hoții de pe litoral care pandesc telefoanele și portofelele turiștilor. Poliția recomanda turiștilor sa aiba mare grija la obiectele personale. In momentul in care o persoana se afla la un bar, la o terasa sau pe plaja și iși ține…

- Se circula cu greutate pe autostrada A2 București-Constanța din cauza unui accident care s-a produs la kilometrul 177 in dreptul localitații Peștera, conform mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca sambata, pe A2 București - Constanța, la kilometrul…

- Incident pe autostrada A2 București-Constanța – Autostrada Soarelui. Totul s-a intamplat in urma cu scurt timp. Traficul rutier este oprit pe sensul catre litoral. Din primele informații, o mașina a luat foc. Nedoritul episod a avut loc pe sensul catre litoral, in apropierea localitații Fundulea, din…