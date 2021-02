​Cum se circulă pe liniile principale de cale ferată și cât au scăzut vitezele față de anii 80' și 90' ​Dincolo de cele opt magistrale feroviare, alte 15 linii principale fac legatura între acestea și conecteaza cele mai importante orașe ale țarii, însa la viteze care destul de rar depașesc media de 50 km/h. Cu trenurile Regio vitezele medii sunt 35-40 km/h și puține sunt porțiunile unde aceste trenuri depașesc 60 km/h. În aceste condiții, mașina câștiga în multe cazuri lupta cu trenul, mai ales ca timpii au crescut fața de acum doua - trei decenii pe rute precum Timișoara - Arad, Podu Olt - Piatra Olt sau Marașești - Galați.



