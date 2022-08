Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cel mai des intalnite greșeli in traficul din Romania, dar și in alte țari, este modul in care șoferii circula in sensul giratoriu, mulți dintre aceștia necunoscand legistlația rutiera. Din pacate, mulți șoferi cicrcula pe strazi și autostrazi dupa propriile legi, iar consecințele acestei…

- Romanii se numara in topul celor mai proști șoferi din Uniunea Europeana, atat din punctul de vedere al conaționalilor, precum și al strainilor. Proști, in sensul ca nu respecta regulile de circulație și provoaca, astfel, cele mai multe dintre neregulile semnalizate in timpul traficului. De departe,…

- Un accidebt a avut loc seara trecuta pe strada barajului din municipiul Tulcea, la sensul giratoriu de la intrarea in centrul comercial. Soferul unui autoturism nu a adaptat viteza si s a lovit puternic cu autotutrismul de sensul giratoriu. In urma impactuslui extrem de violent autoturismul a fost distrus…

- Luna trecuta, Primaria Brasov instala primul semafor din interiorul unui sens giratoriu si spunea ca acesta va fluidiza traficul din, probabil, cea mai aglomerata intersectie din Brasov. Cu toate acestea, la o ora de varf, politistii locali s-au deplasat pentru dirijarea traficului

- Un accident rutier a avut loc pe Bulevardul Independenței din Bistrița. In sensul giratoriu, un taximetrist a lovit un alt autoturism. Un apel la 112 anunța un accident rutier in Bistrița. In sensul giratoriu de pe Bulevardul Independenței, un taximetrist a lovit din plin un alt autoturism. Amandoua…

- Dezvoltatorul imobiliar Dorin Bob a anunțat intr-o publicație locala ca a finalizat sensul giratoriu de pe strada Frunzișului, dupa ani de cand șoferii așteapta.Finalizarea este cumva impropriu spus pentru ca inca nu a fost pus asfaltul și mai este de lucru. Șoferii au erupt cand au vazut ca milionarul…

- Primaria intenționeaza sa amenajeze sensuri giratorii in unele intersecții mici ale Bacaului. Potrivit viceprimarului Liviu Miroșeanu, costurile sunt mici, dar efectele sunt benefice. „Am solicitat Comisiei de Circulație inființarea de sensuri... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primaria Municipiului Ploiești și Poliția Locala deruleaza un proiect pilot de fluidizare a traficului in zona Bariera București. Echipajele Poliției Locale Ploiești vor fi prezente, in fiecare dimineața, in zona trecerii de pietoni din dreptul primei stații de autobuz situate la ieșirea de pe pod,…