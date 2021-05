Cum se ciocnesc ouăle, de azi și până la Înălțare In ziua de Paste, in Bucovina, ouale se ciocnesc numai “cap cu cap”, a doua zi, luni, se pot ciocni “cap cu dos”, iar in zilele urmatoare – “dos cu dos”. Iesind de la Sfanta Liturghie, satenii se aseaza la masa si, dupa ce au gustat din pasca, incep a ciocni oua rosii. Intai ciocnesc sotii: nevasta tine oul si barbatul zice “Hristos a inviat” si ciocneste, iar sotia raspunde “Adevarat a inviat”. Ciocnesc apoi parintii cu copii, parintii cu celelalte rude, prieteni sau cunostinte. Acelasi obicei este si in Basarabia, unde se crede ca rudele care nu ciocnesc nu se mai intalnesc pe lumea cealalta.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Despre urarile de Pasti: 1. E potrivit sa folosim imagini cu Hristos sau cu subiect religios doar daca sunt icoane in traditia bizantina, reprezentari antice si medievale (ati observat ca acestea nu pot fi niciodata de prost gust?), sau picturi/sculpturi ale unor imensi artisti (preferabil morti acum…

- Exista locuri in judetul Maramures unde barbatii sunt cei care duc la sfintit bucatele care se vor servi in prima de Paste de fiecare membru al familiei. Chiar exista si intreceri intre barbati legate de cine va ajunge primul acasa cu bucatele sfintite, in ideea in care acea casa va fi una cu noroc…

- ”Hristos a inviat!” este formula de salut folosita de credincioși incepand cu prima zi de Paște. Dupa acest salut, raspunsul creștinilor este mereu „Adevarat a Inviat!”. Iata ce inseamna cand spunem ”Hristos a inviat!” !

- Pe 2 mai creștinii ortodocși sarbatoresc Invierea Domnului. Pe masa de Paște vor fi nelipsitele oua condeiate, fara de care aranjamentul festiv nu ar complet. Care sunt cele mai simple și creative trucuri pentru a vopsi ouale de Paște. Sunt eficiente, dureaza cateva minute, iar rezultatele mereu sunt…

- Masa tradiționala pentru Paști este alcatuita la creștini din drob de miel, ciorba de miel, friptura de miel, iar ca dulciuri se servesc pasca cu branza și stafide și cozonac. Alaturi de aceste bucate, pe masa stau falnic și ouale roșii. Pentru noi, sacrificarea mielului de Paște seminifica jertfa lui…

- Parintele Dumitru Merticariu, fostul paroh al Bisericii „Duminica tuturor sfintilor“ – Banu din Iași, a trecut la cele veșnice. In decursul celor aproape trei decenii in care a slujit la biserica ieșeana, parintele Dumitru Merticariu s-a remarcat printr-o bogata activitate pastoral-misionara, administrativ-bisericesca,…

- Ouale incondeiate sunt o marturie a datinilor, credintelor si obiceiurilor, iar obiceiul, indragit deopotriva și de cei mari, și de cei mici, se respecta la fiecare sarbatoare de Paști. Oul rosu este purtatorul unor semnificatii profund legate de Invierea lui Iisus Hristos, dar și de reinnoirea vieții,…

- Maestrul Dan Puric a ironizat masurile pe care autoritațile le-au recomandat romanilor cu ocazia Sarbatorilor de sfarșit de an 2020. El a spus ca-și va tatua o masca pe fața, ca sa nu mai fie nevoit s-o dea jos și a adaugat, in gluma, ca s-ar putea sa-și vaccineze oul de Paști. „Am ințeles…