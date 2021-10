Cum se calculează un metru cub și ce se măsoară cu o astfel de unitate Pentru ca au inceput sa creasca facturile, consumatorii au inceput sa fie mai atenți și la ce arata contoarele lor, atat cand vine vorba de apa, electricitate, dar și gaz. Cum se calculeaza un metru cub și ce se masoara cu o astfel de unitate? Un metru cub este o unitate derivata de masura pentru volume. De asemenea, acesta este un metru ridicat la cub (1m x 1m x 1m), reprezentat geometric printr-un cub cu lungimile muchiilor de 1 m (1m x 1m x 1m). Cum se calculeaza un metru cub și ce se masoara cu o astfel de unitate In ceea ce privește masuratoarea lui, ea se face așa: 1m3 = 1000 de dm3 (decimetri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

