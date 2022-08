Stiri pe aceeasi tema

- Bancile au cam sarit calul cu indicele ROBOR si s-au dus in sus mult mai mult decat rata de politica monetara, a declarat guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la conferinta de prezentare a Raportului asupra inflatiei, potrivit Agerpres. „Aici iarasi cred ca e nevoie de unele explicatii.…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut miercuri de la 8,14% la 8.06%. Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a afirmat marti ca perioada dobanzilor mici a trecut si nu va mai reveni, acestea urmand sa fie relativ normale, precizand…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, considera ca perioada dobanzilor mici a trecut si nu va mai reveni, acestea urmand sa fie relativ normale, precizand ca ROBOR-ul "a sarit calul" si s-a dus cam mult dincolo de ceea ce a intreprins BNR cu rata de politica monetara. Mugur Isarescu…

