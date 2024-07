Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea totala a achizitiei este de 964.226 lei, atribuirea avand loc pe data de 7 iunie 2024 Primaria comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, a atribuit un contract, prin licitatie publica, care vizeaza dotarea cu mobilier sali de clasa, laborator informatica, laborator stiinte, cabinet scolar…

- Conform site ului LicitatiaPublica.ro, valoarea totala estimata este de 381.142,23 lei. Primaria Orasului Murfatlar, judetul Constanta, a deschis o licitatie privind furnizarea de materiale didactice pentru proiectul "Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente TIC de pe raza UAT oras Murfatlar,…

- Astfel,au fost semnate 10 contracte de finantare in cadrul apelului finantat prin Fondul pentru Modernizare, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie si stocarea energiei – Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum…

- Valoarea totala estimata este de 289.550 lei. Primaria Ghindaresti, judetul Constanta, a deschis o licitatie pentru dotarea cu echipamente digitale in cadrul proiectului "Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant din comuna Ghindaresti, Judetul Constanta"…

- Valoarea totala este de 165.000,00 lei.Consiliul Local Amzacea, judetul Constanta, a atribuit un contract privind serviciile de consultanta implementare cerere de finantare modernizare infrastructura rutiera. Conform site ului LicitatiaPublica.ro, firma castigatoare este TGV Euro Consulting SRL. Valoarea…

- Potrivit site ului LicitatiaPublica.ro, valoarea totala estimata este de 2.416.600,77 lei.Primaria Cobadin, judetul Constanta, investeste in executai lucrarilor pentru implementarea investitiei publice: "Reabilitare Strada Alunis si Strada Pelinului din localitatea Cobadin, Judetul Constanta". Potrivit…

- Totala abținere de la mancare este una din posibilitațile de vindecare și prevenire care acționeaza cel mai profund in organism și care produce o schimbare fiziologica majora. The post DE CE SA POSTIM? Valoarea terapeutica a postului este demonstrata științific first appeared on Informatia Zilei .

- Valoarea totala a achizitiei este de 12.084.467,45 lei, iar atribuirea a avut loc pe 28 martie 2024 Primaria comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice, care vizeaza renovarea energetica moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale din…