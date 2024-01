Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind statutul grefierilor si al altor categorii de personal care ocupa functii de specialitate in cadrul instantelor judecatoresti, al Parchetelor de pe langa acestea si al Institutului National de Expertize Criminalistice.

- Fost bodyguard la „Club A” din Centrul Vechi, „Cristi Mexicanul” a fost inițial reținut de Poliție și apoi arestat pentru 30 de zile sub acuzația ca a imprumutat 2.000 de euro, dupa care a cerut aproape 9.000 de euro drept dobanda au declarat surse apropiate anchetei pentru Libertatea.Imprumutul a fost…

- Polițiștii Secției 10 Poliție Rurala Faget, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Faget, au pus in executare in data de 27 decembrie, un mandat de percheziție domiciliara, la locuința unui barbat, in varsta de 64 de ani, din comuna Pietroasa, satul Poieni, județul…

- Banca Turciei depaseste asteptarile si majoreaza dobanda de baza la 40%Banca Turciei a decis joi sa majoreze dobanda de politica monetara cu 500 de puncte de baza, pana la 40%, acesta fiind cel mai ridicat nivel inregistrat de la venirea la putere a lui Recep Tayyip Erdogan, informeaza AFP, conform…

- Romanii care au rate cu dobanda variabila pot rasufla ușurați inca o data. Nu vor fi nevoiți sa plateasca mai mult, pentru ca Banca Nationala a Romaniei a decis, pentru a opta sedinta consecutiv, sa mentina rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 7%.

- Fortele militare ruse au efectuat lovituri aeriene asupra unui depozit de drone din guvernoratul sirian Idlib, a informat agentia de presa rusa Interfax, citandu-l duminica pe contraamiralul Vadim Kulit, adjunctul sefului Centrului de Reconciliere Rusa pentru Siria.

- Daca in medie pentru bancile mari Taxa CA implica o reducere cu 6,8% a profitului net anual, pentru bancile medii aceasta pierdere crește de peste 2,5 ori, ajungand la 17%, iar pentru bancile mici Taxa CA aduce in medie o reducere de profit de 44%, aproape injumatațind profitul acestora. Astfel, prin…

- Polițistul pe care l-a batut fostul sportiv Ovidiu Ciprian Cherecheș a deschis un nou proces impotriva acestuia, cerand dobanda actualizata in euro la despagubirile stabilite de instanța. Cristea ar fi primit deja despagubirile in valoare de 40.000 de euro, stabilite de instanța, in urma unei executari…