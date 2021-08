Daca te-ai hotarat sa iți deschizi un cont de economii sau un depozit, trebuie sa știi evident cați bani poți caștiga in plus. Cum se calculeaza dobanda la depozite și conturi de economii? In primul rand trebuie sa știi ca rata dobanzii difera de la o banca la alta, insa aici vom da un exemplu de la Raiffeisen Bank, pentru o suma de 500 de lei pentru a ințelege mai bine. Cum se calculeaza dobanda la depozite și conturi de economii Pentru un depozit la termen de 12 luni cu suma depusa inițial de 500 de lei, rata dobanzii va fi de 1.00%, iar dobanda bruta de 5 lei. Impozitul va fi de 0,50 de lei,…