Stiri pe aceeasi tema

- Problema salubritații din Ploiești a fost și este un subiect amplu dezbatut in ultima perioada, in centrul atentiei fiind activitatea operatorului Rosal. Totuși, vinovați de mizeria din oraș sunt și cetațenii certați cu bunul simț. Iar asta se vede la orice colț de strada, unde vedem gunoaie pe domeniul…

- Situația economica din pandemie a facut ca tot mai multe spații comerciale sa ramana libere, neinchiriate, in Craiova. Au fost situații in care multe spații erau libere inca dinainte de pandemie. In special in Centrul Vechi al Craiovei. La vremea respectiva, inainte de starea de urgența, proprietarii care aveau spații in Centrul Vechi nu scadeau prețurile sub 25 de euro pe metrul patrat, deși spațiile erau neinchiriate de luni de zile. La ora actuala, cererea este in declin. Unele afaceri nu au rezistat pandemiei. Altele s-au relocat, iar altele și-au restrans activitatea. …

- O fosta piața din Craiova in care primaria a investit un milion de lei a fost transformat in groapa de gunoi și parcare pentru locuitorii din zona. Spațiile care adaposteau in trecut piața din Brestei au ajuns o groapa de gunoi, o zona insalubra și un focar de infecție, sub balcoanele craiovenilor care…

- ”Volumul spatiilor industriale si logistice inchiriate in prima jumatate a anului a totalizat aproape 250.000 de metri patrati, nivel in usoara crestere fata de cel inregistrat in perioada corespunzatoare a anului trecut, de aproximativ 240.000 de metri patrati. Peste 60% din volum a fost intermediat…

- Start la modernizarea drumului judetean Giurgita – Motatei. Dupa drumul judetean Craiova – Cetate , a carui modernizare a demarat in luna mai, un alt drum important din rețeaua rutiera a Doljului va intra in reabilitare. Este vorba de DJ 561A Giurgita (DJ 561) – Moțaței (intersecție DN 56) – Plenita…

- Consiliul Județean Dolj va investi masiv in acest an in infrastructura de transport a judetului. Peste 130 de milioane de euro vor fi „pompate“ in 2020 in modernizarea rețelei de drumuri județene si in dezvoltarea Aeroportului Internațional Craiova , aflat in subordinea instituției. Vorbim aici de aproape…

- Greenpeace solicita presedintelui Romaniei sa sprijine alocarea de fonduri publice pentru oameni si natura, nu pentru prosperitatea industriilor poluante, asa cum se intampla in prezent, in timp ce un milion de romani au ajuns in somaj, potrivit unui comunicat al organizatiei de mediu, remis, joi,…

- Consiliul local Pitești a dat unda verde contrucției pasajului rutier din zona Tudor Vladimirescu. Investiția va fi facuta pe banii firmei care va construi și mall-ul din zona. Dupa o perioada de aproape doi ani de blocaje birocratice si sabotaje din partea concurentei, precum si de impotriviri din…