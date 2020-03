Stiri pe aceeasi tema

- A fost alerta, in urma cu puțin timp, in Capitala. Trupele speciale ale Poliției Romanie l-au ridicat pe un barbat dupa ce acesta a amenințat ca arunca in aer o benzinarie. Omul susținea ca are in mașina nu mai puțin de 20 de tone de cuie. In zona, traficul a fost blocat și echipajele SIAS au intervenit…

- Un accident grav s-a produs pe DN66, in centrul comunei Pui. Șoferul unui tir staționat, nu a observat un barbat care se afla in fața tirului și l-a surprins in momentul in care a pornit autovehiculul. ”In momentul in care un TIR care staționa in centrul comunei Pui s-a pus in mișcare, șoferul…

- Un barbat din Capitala care dadea bani cu camata și apoi șantaja persoanele carora le-a imprumutat diverse sume a fost prins in flagrant de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB), anunța instituția.„Din datele si probele administrate in cauza de…

- Incident in stația de metrou Pacii, care a starnit panica intre calatori și cei care se aflau pe peroane. Un barbat in varsta de 45 de ani a incercat sa iși ia viața și s-a aruncat in fața metroului. El a fost scos de sub tren și transportat la Spitalul Universitar din Capitala, au declarat reprezentanții…

- Incident sambata seara in statia de metrou Pacii din Capitala. Un barbat in varsta de 40 de ani a cazut pe sinele trenului si a fost scos de pompieri de sub al treilea vagon. Starea victimei este grava, spun medicii care au fost nevoiti sa-i amputeze o mana.

- In dimineața zilei de ieri, 9 ianuarie 2020, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Sebeș l-au depistat pe un barbat de 46 de ani, din localitatea Petrești, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Lucian Blaga din Sebeș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii…

- O colectie de peste 1.300 de bombe, proiectile de diferite calibre, grenade ofensive si defensive, cartuse a fost descoperita sambata, 4 ianuarie, in casa unui barbat din centrul municipiului Oradea.

- Un locuitor al Chișinaului a decis sa-și surprinda copiii intr-un mod inedit. Barbatul, care este alpinist, a aparut la fereastra imbracat in Moș Craciun. Deoarece ideea a placut multor persoane, aceasta familie a decis sa faca o surpriza și altor copii.