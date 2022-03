Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a aprobat o noua lege care va permite inmatricularea avioanelor straine in Rusia „pentru a asigura funcționarea neintrerupta a activitaților din domeniul aviației civile”, in timp ce sanctiunile occidentale incep sa intre in vigoare, scrie BBC. Noua lege va permite…

- Presedintele Putin a aprobat o noua lege care ingreuneaza activitatea companiilor straine de leasing de avioane de a-si relua aparatele de zbor, in timp ce sanctiunile occidentale incep sa intre in vigoare, scrie BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, a avertizat ca este posibil ca Rusia sa nu-si poata indeplini angajamentele externe din cauza sanctiunilor care i s-au impus pentru invadarea Ucrainei, insa aceasta situatie nu va provoca o criza financiara globala, transmite…

- Sancțiunile occidentale sunt o oportunitate pentru Rusia și Belarus de a-și consolida suveranitatea tehnologica și economica, i-a spus Vladimir Putin lui Alexander Lukașenko, care l-a vizitat vineri la Moscova.

- China a refuzat sa furnizeze companiilor aeriene ruse componente de avioane, a declarat joi un oficial al autoritatii aviatice din Rusia, citat de agentiile ruse de presa, dupa ce Boeing si Airbus au oprit livrarea de componente, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi…

- Dupa invadarea Ucrainei și declanșarea razboiului acolo, Rusia incepe sa sufere consecințele faptelor sale. A primit numeroase sancțiuni din partea multor state și mai multe companii mari internaționale au decis sa paraseasca Rusia.

- Unele dintre cele mai mari burse de criptomonede din lume ramane pe loc in Rusia, rupand randurile cu finanțele de masa intr-o decizie despre care experții spun ca slabește incercarile occidentale de a izola Moscova dupa invazia Ucrainei. Sancțiunile occidentale, care urmaresc sa restranga economia…

- Sancțiunile occidentale care ar putea fi impuse Moscovei in cazul unei invazii in Ucraina ar taia Rusia de la tehnologii-cheie, a declarat secretarul adjunct al Trezoreriei SUA, Adewale Adeyemo, la televiziunea CBS. „Am conceput un set de sancțiuni economice care ar ataca sistemul financiar rus (…)…