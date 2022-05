Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ucrainene au identificat pana in prezent 900 de civili ucisi in regiunea Kievului in perioada in care aceasta zona s-a aflat sub controlul fortelor ruse, dintre care 350 la Bucea, a declarat vineri seful politiei ucrainene din aceasta regiune, Andrii Nebitov, citat de EFE, anunța agerpres.…

- Orașul Bucea din Ucraina a devenit simbolul abuzurilor comise de invadatorii ruși. Autoritațile ucrainene au descoperit sute de cadavre de civili in regiunea Kievului, din care soldații ruși s-au retras in acest weekend. Kievul și Occidentul au condamnat aceste atrocitați comise de ruși, insa Kremlinul…

- Premierul Nicolae Ciuca a ținut, luni, in in plenul reunit al Parlamentului o scurta alocuțiune, dupa discursul președintelui Ucrainei Volodimir Zelenski. Premierul a dat asigurari ca Romania ia toate masurile pentru ca refugiatii ucraineni sa aiba o viata „decenta”. „Simbol al rezistenței in fața unei…

- Autoritatile ucrainene au anuntat luni seara ca au reluat controlul asupra orasului Irpin de la periferia Kievului, cucerit de fortele ruse, si unde s-au dus lupte aprige, transmite AFP. "Orasul este acum eliberat, dar este inca periculos acolo", a spus pe postul de televiziune ministrul de interne…

- Ofensiva rusa impotriva capitalei ucrainene Kiev continua la primele ore ale zilei de luni, a anuntat armata Ucrainei. Negocierile dintre Rusia si Ucraina vor incepe luni dimineata devreme la granita dintre Ucraina si Belarus, potrivit informatiilor furnizate de surse din ambele tari. UPDATE ORA 8.42…