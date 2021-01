Desi programul difuzat de TVR1 in noaptea dintre ani a starnit controverse in spatiul public, Mugul Mihaescu, unul dintre protagonistii show-ului de Revelion, apara in continuare programulsi sustine ca audienta din acest an a postului anterior mentionat le-a depasit detasat pe cele din anii anteriori. Acesta a reluat atacurile suburbane la adresa deputatului USR Iulian Bulai.