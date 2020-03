Prezentatorul de la Antena3 a ramas fara maști de protecție și a fost nevoit sa improvizeze cu o masca pe care a luat-o din revista copilului sau. Prin aceasta modalitatea, Mircea Badea a anunțat ca se alatura unei acțiuni care are ca scop ajutare sistemului sanitar din Romania.

” Buna ziua! Sunt Mircea Badea si ma pazesc de carcalac cu aceasta masca pe care am luat-o din revista copilului. Este singura pe care o am, nu mai am deloc masti din alea de pus pe gura si pe nas, dar…