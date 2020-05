Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Institutului de Medicina Legala din Iasi, dr. Diana Bulgaru, a declarat luni, presei, ca in sticlele cu spirt contrafacut concentratia alcoolului metilic era de 300 de ori mai mare comparativ cu doza letala, si a precizat ca se fac doua exhumari pentru a afla daca persoanele respective…

- Zece persoane din judetul Iasi au murit dupa ce au consumat spirt contrafacut. Potrivit procurorilor de caz, administratorii unei societati comerciale au profitat de starea de urgenta si au indus in eroare cumparatorii cu privire la continutul lichidului pe care il vindeau sub denumirea de „Alcool sanitar”.

- Cele zece persoane care au murit, la Iași, dupa ce au baut spirt contrafacut, ce conținea metanol, erau „muncitori, nu depravați”, dupa cum a declarat Hugianu Costel, primarul comunei Stolniceni-Prajescu.

- Zece oameni au murit la Iași dupa ce ar fi baut spirt contrafacut. Trei au decedat intr-o singura noapte intr-o localitate. Decesele au survenit doar in cateva zile. Informațiile duc spre ipoteza ca...

- "Clientul meu s-a bazat pe buna credinta a comerciantului din Bucuresti si a comercializat acest alcool sanitar. Nu a stiut niciodata ca in loc de alcool etilic, acest produs contine alcool metilic. Cand a aflat ce s-a intamplat a contribuit activ in ancheta, a colectat tot ce a putut sa…

- Doi cetateni arabi au fost retinuti deja de anchetatori fiind acuzati ca au produs si distribuit spirt ce continea, in loc de alcool etilic, alcool metilic. Arabii au vandut spirtul la Iasi, in luna aprilie, unui afacerist local care are un punct de desfacere la depozitul Phoenix. De acolo, pentru cativa…

