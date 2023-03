Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Gwyneth Paltrow a declarat ca nu a fost de vina pentru accidentul petrecut pe o partie de schi din Utah in 2016, in urma caruia un barbat a fost grav ranit, contrazicand marturia singurului martor de la fata locului, relateaza sambata Reuters.

- Fostul presedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, neaga ca ar fi savarsit „acte ilegale”, dupa ce a aparut un raport conform caruia bijuterii care le-ar fi fost daruite lui si sotiei sale de guvernul din Arabia Saudita au fost aduse in țara fara sa fie declarate autoritatilor, scrie Reuters.

- Lora a vorbit din nou despre divorțul din 2014 de Dan Badea dupa ce a fost acuzata de un internaut ca a „spart o familie”. Ce spune artista despre aceste acuzații și cum se ințelege in prezent cu iubitul ei.

- Judecatorii au decis ca manelistul poate parasi țara, insa decizia nu este una definitiva.Culița Sterp a fost pus sub control judiciar și a primit interdicție de a parasi țara, dupa ce s-a urcat baut și drogat la volan și a provocat un accident in care a fost ranit grav un barbat.Culița Sterp a fost…

- Situația a ramas tensionata in Luetzerath marți dimineața (10 ianuarie), in timp ce activiștii de mediu germani ce lupta cu schimbarile climatice s-au confruntat cu poliția care incerca sa elibereze accesul pentru a efectua o demolare planificata pentru deschiderea unei mine de carbune, potrivit Reuters.…

- Polițiștii rutieri au dispus joi reținerea pentru 24 de ore a unui barbat de 50 de ani, din Nasaud, in urma cercetarilor efectuate in cazul unui accident rutier produs in localitate. Barbatul reținut a fost implicat intr-un accident produs pe Drumul Național 17C, fiind cercetat pentru comiterea infracțiunilor…