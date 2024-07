Stiri pe aceeasi tema

- Subprefectul Stan Ionuț Petru, care a aparut in imagini indecente, a declarat sambata ca regreta și ca imaginile sunt dintr-o vreme in care avea „mai puțina minte”. „Imi asum acest lucru, și tocmai din acest motiv imi dau demisia de onoare din funcția publica deținuta”, a spus Ionuț Stan. Acesta spune…

- Subprefectul PSD de Calarasi, Stan Ionut Petru, presedinte al Organizatei Judetene TSD, a demisionat joi si din functia ocupata in partid, in urma aparitiei in spatiul public a unor fotografii in care apare in ipostaze indecente. Potrivit CV ului, acesta este absolvent de Teologie.Stan Ionut Petru,…

- Subprefectul PSD de Calarași, Stan Ionuț Petru, care este și președintele Organizației Județene TSD, și-a dat demisia, joi, din funcție dupa ce au aparut in public fotografii in care acesta apare in ipostaze indecente. In imagini, politicianul apare in chiloti, posibil aflat sub influenta alcoolului,…

- Arnold Garita (29 de ani), atacantul care a fost dorit de Gigi Becali, i-a dat replica finanțatorului de la FCSB, dupa ce acesta insinuase ca varful nu s-a prezentat la vizita medicala. Arnold Garita, liber de contract dupa desparțirea de Al-Faisaly, parea a fi la un pas de FCSB in urma cu 3 zile. Lucrurile…

- Dacopatia, un curent pseudo-istoric ce glorifica nejustificat trecutul dacilor, a luat amploare in ultimii ani, alimentata de internet și de tendința de a umple golurile istorice cu mituri și teorii conspiraționiste. Adepții acestei mișcari, denumiți „dacopați” sau „dacologi”, susțin idei aberante despre…

- Candidatul PNL la Primaria Capitalei, Sebastian Burduja, a declarat sambata ca in centrul orasului exista strazi "mizerabile" si case "abandonate" si ca un astfel de context incurajeaza infractionalitatea, inclusiv consumul de droguri.

- Fie ca ne place sau nu, anumite lucruri nu se fac, chiar daca intențiile sunt bune, mai ales cand vorbim de spațiul public și despre ce ai sau ce nu ai voie sa faci in fata blocului primavara. Spațiul din jurul blocurilor este spațiu public Dupa cum bine se știe, din punct de vedere administrativ, […]…

- Daniel Voda, purtatorul de cuint al Guvernului, intr-o nota de presa dezminte unele informații false aparute in mediul online. Potrivit lui Voda, pe Facebook au aparut postari cu afirmatia ca Polonia ar intentiona sa trimita in Moldova migrantii ilegali din Africa si Orientul Mijlociu aflati pe teritoriul…