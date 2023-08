Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump s-a predat, joi noapte, autoritaților din Georgia. Dupa ce a devenit primul fost președinte american pus sub acuzare, acesta a ajuns la tribunalul din Fulton, unde i s-au luat amprentele și a primit numar de inregistrare pentru deținuți.

- Fostul avocat personal al lui Donald Trump, Rudolph Giuliani, s-a predat, miercuri, la o inchisoare din comitatul Fulton din Georgia, pentru a infrunta acuzatiile legate de actiunile pe care le-ar fi facut pentru a rasturna alegerile prezidențiale din 2020, potrivit Reuters.

- Doua dintre persoanele inculpate alaturi de Donald Trump pentru inselaciune electorala in statul american Georgia s-au predat autoritatilor, relateaza BBC preluat de Rador.John Eastman si Scott Hall s-au predat la inchisoarea din Fulton County. Domnul Trump a spus ca se va preda voluntar pentru…

- Fostul presedinte american Donald Trump, inscris in cursa prezidentiala din 2024, a respins vehement noile acuzatii formulate de procurori din statul Georgia, afirmand ca Statele Unite au devenit "un loc corupt" sub conducerea presedintelui Joseph Biden.

