Cum se anunță vremea în următoarele săptămâni. Temperaturile vor scădea brusc Vremea se va raci brusc dupa 20 septembrie, anunța meteorologii. Pana atunci ne mai putem bucura de temperaturile ridicate de inceput de septembrie. Vremea va fi racoroasa in special in nord-est, iar in octombrie se vor anunța zile mai reci decat normalul perioadei. Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat, vineri, prognoza pentru perioada 13 septembrie – 11 octombrie. Saptamana 13 – 20 septembrie Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada, in cea mai mare parte a țarii. In regiunile sud-vestice, incalzirea va fi mai accentuata. Ploile vor fi abundente… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

