Cum se anunță vremea în noimebrie. Va fi cald în primele două săptămâni, după care se va schimba radical Valorile termice vor fi mai ridicate decat in mod normal in aceasta perioada, in urmatoarele doua saptamani, apoi vor cobori. Se anunța multe precipitații in prima saptamana din noiembrie. Saptamana 1 – 8 noiembrie Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice acestei perioade, in toate regiunile, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in cele estice. Regimul pluviometric va fi excedentar in regiunile vestice și nordvestice, iar in rest va avea o tendința in general deficitara. Saptamana 8 – 15 noiembrie Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decat cele normale pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

