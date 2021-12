Cum se anunță vremea în luna decembrie. Ce trebuie să știe cei care și-au făcut deja planuri Meteorologii au anuntat ca in luna decembrie vom avea temperaturi mult mai ridicate decat in mod normal. Dupa o anumita perioada insa, temperaturile vor reveni la normal, potrivit Administrației Naționala de Meteorologie. Saptamana 06.12.2021 – 13.12.2021 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru acest interval, in cea mai mare parte a țarii, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in regiunile sud-estice. Cu excepția regiunilor vestice și nord-vestice, unde cantitațile de precipitații vor avea o tendința ușor deficitara, regimul pluviometric va fi excedentar, mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

