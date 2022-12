Stiri pe aceeasi tema

- Daca multe persoane se așteptau ca in acest final de an sa avem parte de zapada, iata ca meteorologii anunța ca, pe data de 31 decembrie la pranz, temperaturile vor depași 9 - 10 grade in cea mai mare parte a țarii, iar pe alocuri chiar 13 - 14 grade in timp ce, in noaptea dintre ani temperaturile vor…

- Ajunul Craciunului nu mai aduce ca altadata zapada din belșug și nameți. In acest an, cu o zi inainte de sarbatoarea Nașterii Domnului, mercurul din termometre urca pana la 12 grade Celsius.

- Noaptea trecuta a fost cea mai geroasa de pana acum, in aceasta iarna. Mercurul din termometre a scazut sub -19 grade Celsius, la munte.Vremea rece s-a instalat in cea mai mare parte a Romaniei. Noaptea trecuta a adus temperaturi de sub -15 grade celsius și ingheț in zonele inalte din aproape toata…

- VREMEA de Craciun și Revelion. Zilele cu ninsori sau ploi și temperaturile maxime. Prognoza meteo actualizata, pana in 9 ianuarie Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme actualizata pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 9 ianuarie. Din datele meteorologilor,…

- Saptamana curenta va fi rece, insa in weekend temperaturile vor crește ușor. Se prevad lapovița, dar și ploi slabe, iar gerul ne va bate la ferestre pe parcursul nopții. Minimele nocturne vor oscila intre -5 și +3 grade Celsius noaptea. Ziua, mercurul din termometre ajunge la +8 grade Celsius, miercuri…

- Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a anunțat astazi, la Antena 3 CNN, cum va fi vremea in minivacanța de 1 Decembrie. „O vreme apropiata de normalul termic al perioadei din calendar, in partea de sud și est a țarii, acolo unde maximele vor inregistra valori cuprinse…

- Potrivit prognozei Accuweather, in cea mai mare parte a lunii, respectiv intre 6 și 21 decembrie, termometrele vor indica intre 6 și 8 grade Celsius. Abia in ultima saptamana din decembrie valorile vor cobori la 1-2 grade Celsius, minimele perioadei fiind de -7 grade Celsius. Chiar și așa, meteorologii…

- Cum va fi VREMEA pana in 23 octombrie 2022, in Transilvania și la munte. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 2 saptamani Cum va fi VREMEA pana in 23 octombrie 2022, in Transilvania și la munte. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 2 saptamani In intervalul 11 – 23 octombrie 2022, vremea…