- POVESTEA MARTISORULUI... Ne apropiem cu pasi repezi, de una dintre cele mai frumoase perioade ale anului, perioada cu o semnificatie afectiva aparte, luna martie. Cea mai cunoscuta emblema a inceputului de primavara, MARTISORUL, reprezinta un vechi obicei practicat atat in Romania cat si in alte zone…

- Moșii de Iarna sau Sambata Morților este una dintre cele mai importante sarbatori din calendarul creștin ortodox. Celebrarea are loc in primele luni ale anului, dar data exacta se schimba in funcție de cum pica Paștele in acel an. Afla cand sunt Moșii de Iarna sau Sambata Morților in 2021 și ce tradiții…

- Madalina Ghenea, una dintre cele mai frumoase femei din Romania, care a facut cariera la Hollywood, a aratat tuturor ce face pentru a avea o silueta perfecta. Imaginile din sala de sport au lasat la iveala detalii picante despre trupul sau.

- Anul Nou este una dintre cele mai așteptate și celebrate sarbatori de la noi. Cu toții așteptam tradițiile asociate evenimentului, dar și petrecerea de Revelion alaturi de cei dragi. Descopera care sunt cele mai frumoase obiceiuri romanești de Anul Nou, dar și ce superstiții de Revelion respecta majoritatea…

- Mesaje de Craciun in limba maghiara. Urari de Craciun in maghiara. Felicitari care fac mai frumoase sarbatorile de Craciun celor dragi in ungurește Sarbatorile de iarna se aproprie cu pași repezi, iar oamenii așteapta cu nerabdare sa transmita tuturor celor dragi o urare și un gand bun, astfel, cei…

- Vesti proaste pentru iubitorii de traditii. In acest an, cetele de colindatori cu care ne-am obisnuit an de an nu vor mai iesi pe strazi din cauza coronavirusului. Primarul comunei Tomesti, Costel Medelean a anuntat ca obiceiul va fi interzis in acest an din cauza pandemiei. “Am avut chiar marti niste…

- Astazi, duminica, 6 decembrie 2020, creștinii ortodocși de pretutindeni, il sarbatoresc pe Sfantul Nicolae, conform Calendarului Creștin Ortodox. Astazi este ziua onomastica a celor care poarta numele de: Nicolae, Nicoleta, Nicușor, Niculița, Niculina, Nicu, Nicole și alte derivate ale acestora. Iata…