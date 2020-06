Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza crizei generate de pandemie, primele cele mai mari banci din Romania (BCR, BRD și Bana Transilvania) și-au sfatuit clienții care nu iși mai pot plati ratele din motive obiective sa apeleze gratuit la serviciile Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). Aici,…

- „In timp ce europenii s-ar putea simți in prezent copleșiți de știri, jurnalismul in sine a fost lovit de o dubla lovitura de focarul de coronavirus . Jurnaliștii inșiși sunt constranși in mișcarile lor, cu acces limitat la evenimente, oficiali, politicieni și informații. Intre timp, presa pierde rapid…

- Rompetrol, va achizitiona in parteneriat cu Societatea Nationala de Cruce Roșie din Romania o unitate mobila de terapie intensiva cu 12 paturi, in valoare de 264.930 USD, ce va fi donata Departamentului pentru Situatii de Urgenta, ca parte a rezervei strategice pentru protectie civila, urmand a fi utilizata…

- Agenția de comunicare Republika prezinta impactul pe care criza pandemica COVID-19 il are și il va avea asupra consumatorilor din Romania. Studiul arata schimbarea anumitor obiceiuri de consum ale romanilor precum și adaptarea acestora dupa terminarea starii de urgența, pentru a ajuta brandurile sa…

- Baneasa Shopping City continua implicarea in lupta pandemiei COVID-19 in Romania și lanseaza inițiativa „Impreuna facem un pas pentru viitor” prin care iși invita comunitatea sa doneze 2 euro prin SMS la numarul 8826 catre asociația Daruiește Viața. Pentru a limita efectele noului tip de coronavirus…

- Grupul de Comunicare strategica anunța ca bilanțul infecțiilor cu coronavirus a crescut cu 160 de ieri pana azi, la un total de 1.452. Dintre acestea, 139 au fost declarate vindecate și externate, astfel: 54 la Timișoara, 55 la București, 16 la Iași, 6 la Craiova, 6 la Constanța și 2 la Cluj. Creșterea…

- Colectarea deșeurilor este o problema esențiala pentru calitatea vieții tuturor celor care traiesc in comunitate. Sortarea deșeurilor este un adevarat gest civic, trebuie sa ințelegem sensul pe care aceste practici il au pentru noi inșine, pentru societate și, desigur, pentru generațiile viitoare. Un…

- Mastercard se alatura inițiativei Asociației Daruiește Viața de combatere a coronavirusului COVID-19 in Romania, care a anunțat ca toate donațiile primite incepand cu data de 11 martie vor fi redirecționate catre sprijinirea eforturilor derulate de instituțiile care gestioneaza criza, pentru consolidarea…