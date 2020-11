Stiri pe aceeasi tema

- Masca este obligatorie in sectiile de votare. Alegatorii care vor veni neechipati corespunzator vor primi masti gratuit. Ca masura de protectie, este recomandat sa veniți de acasa cu propriul pix.

- Președintele Klaus Iohannis susținea, in luna aprilie, ca nu va fi de acord cu organizarea de alegeri, daca situația epidemiologica va fi grava. Intre timp, Iohannis s-a razgandit și a explicat ca este vina PSD, asta pentru ca este nevoie de un nou Guvern, construit in jurul PNL, care sa nu fie sabotat…

- "Adapteaza-te sau mori" nu a fost nicicand mai relevant ca acum, in special pentru peisajul HoReCa. Incertitudinea generata de pandemie a impus o regandire a modelelor de business, iar industria ospitalitatii va face schimbari majore care vor deveni, cel mai probabil, noile norme ale vietii post-pandemie.Mai…

- Fostul ministru de Externe și al Educației, Andrei Marga, a vorbit, vineri seara, la Antena 3, despre modul in care se duce lupta politica in Romania, chiar și in vreme de pandemie. „Foarte probabil, e cea mai slab pregatita garnitura (de miniștri, n.r.) din istoria recenta a Romaniei. Și calificarea…

- Și masca, nu doar buletinul sunt obligatorii la aceste alegeri in vreme de pandemie. Niciun alegator nu a putut pași intr-o secție de votare fara sa respecte reguli cu care ne-am familiarizat de 6 luni de zile.

- Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a declarat ca s-a prezentat la urne cu gandul ca in urmatorii 4 ani cetatenii o vor duce "mult mai bine". "Ce ganduri am? Ganduri ca in urmatorii 4 ani cetatenii o vor duce mult mai bine, deci exista o continuitate, deci a fost mai greu in primul mandat, dar…

- Comisia electorala Centrala s-a echipat pina-n dinți pentru a se proteja de COVID-19. Mai exact, instituția a achiziționat un termoscaner de ultima generație, costul caruia se ridica la 71 de mii de lei. Banii au fost luați din bugetul acesteia. Dispozitivul a fost instalat la intrarea in cladirea Comisiei…