Cum se adaptează moda la munca de acasă Pantalonii de trening și hanoracele au reaparut odata cu apariția pandemiei de coronavirus, cand lucrul de acasa a devenit noua normalitate. Dar asta inseamna ca aceste articole vestimentare preferate de cei care fac telemunca ar trebui sa devina și ele norma? Unii desgineri lucreaza in prezent la imbracaminte interactiva sau... The post Cum se adapteaza moda la munca de acasa appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

