- Cand se vor acorda voucherele de 100 de lei pentru romanii care se vaccineaza anticoronavirus Cand se vor acorda voucherele de 100 de lei pentru romanii care se vaccineaza anticoronavirus Voucherele in valoare de 100 de lei pentru cei care se vaccineaza se dau in 60 de zile de la data inocularii ultimei…

- Comunicat de presa – Ministerul Sanatatii Ministerul Sanatatii a stabilit metodologia de acordare a voucherelor pentru persoanele care se vaccineaza anti-Covid 19 Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatatii a semnat astazi, 10 septembrie 2021, Ordinul ministrului Sanatatii privind acordarea alocatiei…

