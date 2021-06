Mucegaiul poate fi cu adevarat o problema. De la distrugerea mobilei, a pereților, și pana la problemele de sanatate, toate sunt efecte ale mucegaiului. Poți scapa de mucegaiul de pe pereți folosind spray-uri ușoare de casa, care impiedica revenirea aestuia definitiv. Mai sunt și alte metode, mai simple, adevarate trucuri ingenioase. Cum iți dai seama […] The post Cum scoți mucegaiul de pe pereți. Trucul genial care iți salveaza casa appeared first on IMPACT .