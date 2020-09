Stiri pe aceeasi tema

- O ințelegere politica unica in peisajul electoral pentru alegerile locale din 27 septembrie s-a parafat in ultimele zile la Mangalia.Astfel, Mohammad Murad, o personalitate binecunoscuta, care a demonstrat in afaceri ca este performant, dovada sunt investițiile de succes din turism, lanțul…

- Analistul politic Cozmin Gușa face o predicție privind situația din Mangalia, de dupa alegerile locale. Acesta spune ca daca omul de afaceri Mohammad Murad va caștiga alegerile, zona se va dezvolta rapid."DACA MURAD CAȘTIGA PRIMARIA, “NUBA” SE DESCHIDE ȘI-N MANGALIA!Discutam azi cu Jean Sasu,…

- In cea mai recenta aparitie on line a domnului doctor Mohammad Murad, cel mai mare investitor din turismul romanesc, fiind cel care a readus la viata in acest an complexul Amfiteatru Belvedere Panoramic din Olimp, cu o investitie de peste 50 milioane euro, cunoscut tuturor si din emisiunea ldquo;Imperiul…

- Candidatul pentru primaria Mangaliei Muhammad Murad a transmis joi o scrisoare deschis[ adresata premierului Ludovic Orban, in care atrage atentia asupra principalelor probleme din Mangalia. „Domnule prim-ministru, daca ati fi un simplu cetatean al municipiului Mangalia, l-ati vota pe actualul primar…

- Intr-un interviul acordat pentru STIRIPESURSE.RO, Mohammad Murad a relatat discuțiile private cu premierul Orban in care și-a expus nemulțumirea fața de Nelu Tataru și Raed Arafat. "I-am zis premierului: "domnule Orban, trebuie sa ma ințelegeți. Eu vreau sa fac ceva sa ramana in urma. Le-am…

- Presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad, a anuntat joi, la Mangalia, ca sustine revendicarile transmise de angajatii HoReCa, in cadrul unui protest public, afirmand ca, in opinia sa, o treime din aceasta industrie va falimenta pana in luna octombrie, daca nu…

- Pe litoral sunt peste 120.000 de turisti Foto anat.ro Reporter: Sorin Cealera Realizator: Sunt peste 120.000 de turisti, în aceste zile, pe litoral. În ciuda numarului tot mai mare de infectari, masurile impuse de autoritati pentru prevenirea si limitarea raspândirii virusului…

- Se anunta un weekend cu un numar record de turiști pe litoralul romanesc Foto anat.ro Se anunța un sfârșit de saptamâna cu un numar record de turiști pe litoralul românesc al Marii Negre. Chiar daca echipe de control fac verificari în spațiile de agrement și de cazare,…