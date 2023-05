Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul European pentru Transporturi, Adina Valean, a vorbit joi seara, la Digi 24, despre directiva Uniunii Europene privind digitalizarea permisului de conducere și despre noile reguli pentru obținerea acestuia, recomandari despre care precizeaza ca au ca obiectiv sa sporeasca siguranța rutiera…

- Dobandirea permisului de conducere s-ar putea face dupa reguli noi. Asta fiindca a fost depusa o propunere legislativa privind separarea examenului auto teoretic de cel practic si oferirea posibilitatii pentru candidatii la obtinerea permisului de conducere de a participa la examenul teoretic oriunde…

- Intr-o discreție care nu mai are pe cine și de ce sa mire, cata vreme la mijloc e Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, pe 2 mai se incheie consultarea publica (obligatorie, dar de mantuiala) pentru un ghid de finanțare ce poate genera consecințe dramatice. Deschiderea procedurii s-a marcat…

- In speranța reducerii numarului de accidente rutiere la nivel european și, mai ales, in Romania, Comisia Europeana vrea sa introduca o serie de prevederi suplimentare legate de reinnoirea permisului de conducere. Cele mai agresive schimbari viseaza romanii peste o anumita varsta. Oficialii de la Bruxelles…

- Modificari importante la regimul permiselor de conducere se pregatesc in Spațiul Uniunii Europene. Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, susține ca se lucreaza intens la aceste modificari care vor cuprinde implementarea Permisului de conducere digital pentru a reduce numarul șoferilor…

- Uniunea Europeana ne vrea șoferi de la 17 ani. Este una dintre masurile propuse pentru a reduce deficitul de conducatori auto in anumite sectoare de activitate. In plus, permisele de conducere ar urma sa fie digitale și cu o valabilitate de 15 ani.

- Adina Valean a vorbit, la un post TV, despre verificarile la Canalul Bastroe care ar trebui facute de un grup independent de experti.”Comisia Dunarii care are in spate Comisia Europeana, poate sa vina cu un comitet de experti care sa propuna, la solicitarea Romaniei, sa propuna Ucrainei, astfel incat…

- Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, a declarat, joi seara, ca o institutie independenta ar trebui sa fie cea care face masuratorile pe Canalul Bastroe. Pana atunci, o echipa a Comisiei Europene care verifica porturile din Ucraina va face si cateva verificari pe Canalul Bistroe, iar…