- Doi actori de voiceover (sau naratori) din Statele Unite au dat in judecata compania Lovo, care a fost acuzata ca le-a copiat ilegal vocile și ca le-a folosit fara permisiune in tehnologia sa de "voice off" (imaginea nu este insotita si de imaginea vorbitorului) cu inteligența artificiala, potrivit…

- Noile tehnici arata ca oamenii confecționau deja arme de vanatoare complexe din lemn in urma cu 300.000 de ani, rasturnand stereotipul epocii de piatra. De asemenea, armele din perioada respectiva puteau provoca daune masive, iar oamenii erau organizați pentru a vana animale foarte mari, informeaza…

- China permite turiștilor straini de pe vasele de croaziere sa stea 15 zile in țara chiar daca nu au viza. Vizitele sunt permise doar prin 13 porturi și in 15 regiuni. Noile reglementari au rolul de a incura dezvoltarea turismului.

- Se schimba CNP-urile din buletinele romanilor: Cum vor fi generate noile coduri numerice personale Se schimba CNP-urile din buletinele romanilor: Cum vor fi generate noile coduri numerice personale Operaționalizarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila se va schimba…

- Angela Galeța, Directorul Fundației Vodafone și Mugurel Margarit, Director Executiv al Fundației Regale Margareta a Romaniei prezinta la Adevarul Live programul Conectam Generații in lumea digitala

- Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) este un act legislativ european care a devenit obligatoriu in toate statele-membre ale Uniunii Europene (UE) din 17 februarie 2024 si vizeaza activitatea furnizorilor de servicii intermediare, inclusiv a platformelor online (magazinele online - marketplace),…