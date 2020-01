Cum scazi factura la gaze iarna dacă ai centrală de apartament. Cum reglezi parametrii şi geamurile termopan Costurile in lunile de iarna la facturile pentru gaze naturale pot crește foarte mult, insa romanii cu centrale termice pot ajunge la economii semnificative. Exista diverse metode prin care cheltuielile lunare se pot reduce. Pe perioada lunilor mai friguroase, instalațiile de incalzire au tendința de-a arde mai mult combustibil. Ceea ce nu trebuie sa se traduca prin costuri neaparat mai ridicate. In categoria centralelor care pot ajuta la economisirea unor sume mari de bani, lunar, nu intra, insa, instalațiile mai vechi de 15 ani, din casele romanilor. O astfel de centrala inregistreza… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

