Cum scapi de ploșnițele de pat. Este invazie și în România Mai multe țari se confrunta cu invazia ploșnițelor, printre care Franța și Romania. Daca micile insecte v-au invadat casa, nu trebuie sa va panicați. Exista mai multe metode prin care puteți scapa de ele. Iata cum poți sa scapi de ploșnițele de pat! Semnele care-ți indica ca ai ploșnițe in casa Foarte mulți romani se […] The post Cum scapi de ploșnițele de pat. Este invazie și in Romania appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca te intrebi de ce este invazie de ploșnițe in Europa, trebuie sa știi ca totul a plecat din Franța. Parisul pare sa fie sub asediul ploșnițelor, iar autoritațile s-au alarmat dupa un numar record de cazuri. Mii de oameni iși scot saltele de pat afara și iși ard bagajele dupa ce au fost in […] The…

- Exista locuri de munca in Romania unde salariul de baza e 8.000 de lei, primii angajații fiind cooptați in Mioveni, insa este nevoie de mana de lucru in toata țara. Primești și un apartament, iar condițiile sunt ca in Germania sau Franța. Locuri de munca in Romania. Cum poți sa caștigi 8000 de lei pe…

- Naționala Romaniei va pleca pe 3 septembrie spre Franța, unde va participa la Cupa Mondiala de Rugby, iar Federația a anunțat ca trei jucatori din lotul anunțat inițial s-au accidentat și au fost inlocuiți.

- Simona Halep este suspendata provizoriu de mai bine de zece luni și a fost exclusa acum doua zile de pe lista de la US Open 2023, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Jucatoarea din Romania așteapta raspunsul de la judecata de la tribunalul Sport Resolutions, iar jurnaliștii de la welovetennis.fr.…

- Se vinde firma cu magazine și in Romania. Cine este miliardarul care da lovitura anului, urmarind sa cumpere cu totul retailerul de cosmetice L’Occitane. Ce intenționeaza sa faca dupa preluarea companiei. Un miliardar austriac preia o companie cu magazine și in Romania. Compania face 6,5 miliarde de…

- Postul de televiziune Kanal D pregatește, in noua grila de programe, un alt concurs de cultura generala, prezentat tot de deja experimentatul Dan Negru. Playtech Știri a aflat detalii din culisele acestui show tv, de succes in Olanda, in Spania și in Franța, și, care, surpriza, nu se va realiza in Romania.…

- Mai deschisa și sincera ca oricand, artista a facut dezvaluiri surprinzatoare și dureroase despre viața sa. Neapreciata in țara natala, a plecat peste hotare, bucurandu-se de succes in Franța. Numita „amanta lui Emil Constantinescu”, ea este actrița din Romania pe care Salma Hayek ajunsese sa o invidieze.…