Cum scapi de petele de vin roșu de pe haine Cum scapi de petele de vin roșu de pe haine. Au trecut sarbatorile, iar daca ai avut ghinionul sa scapi o pata de vin roșu pe camașa ta, atunci nu trebuie sa te ingrijorezi. Exista nenumarate trucuri care te ajuta sa scapi de petele de vin de pe haine. In primul rand, apa minerala, sau sifonul sunt esențiale, datorita bulelor pe care le au. Cum scapi de petele de vin roșu de pe haine Acestea pot indeparta petele de vin de pe haine. Important este insa sa cureți pata cat este proaspata, pentru ca mai multe lansa de reușita. O alta soluție care te ajuta sa scapi de petele de vin de pe haine este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

