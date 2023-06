Stiri pe aceeasi tema

- Preotul Matei Vulcanescu a starnit un adevarat iureș pe rețelele de socializare, dupa afirmațiile sale referitoare la pisici: „Ori pisica, ori Hristos! Nu se poate și Imparația Cerurilor și pisica”, a spus acesta. La cateva zile dupa afirmație, Vulcanescu a tras și o concluzie.„Concluzie! Din reacția…

- FOTO VIDEO| AJUTOR pentru Ubbe: O pisica are nevoie de peste 20 000 de lei pentru tratament. Ce este PIF AJUTOR pentru Ubbe: O pisica are nevoie de peste 20 000 de lei pentru tratament. Ce este PIF O femeie cu inima mare și un iubitor devotat de animale, Alexandra, se adreseaza cu un apel disperat pentru…

- Te confrunți cu un par gras? Noi venim in ajutorul tau și iți dezvaluim trucurile esențiale pentru a scapa rapid de aceasta problema. Parul devine uleios și gras daca obișnuiști sa te speli destul de des, astfel ca ai nevoie de cateva remedii simple la care poți apela.

- Nu de puține ori, mergand ae drumuri de munte, unii turiști au avut intalniri mai puțin placute cu vietațilepadurilor romanești. Numai ca de data asta lucrurile au stat cu totul altfel, cel puțin pentru doi romani care au gasit niste pui de pisica pe marginea drumului. Odata ajunși in oraș, cei doi…

- Daca iți place sa gradinarești, fara indoiala ai in apartament sau in curtea locuinței tale numeroase plante, poate chiar trandafiri. Playtech Știri iți prezinta trucurile geniale prin care scapi de bolile trandafirului. Daca vei ține cont de ele, poți fi sigur ca plantele vor inflori pana in toamna…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat ca miine, in intervalul orar 10.00-18.00, pe esplanada Casei de Cultura va avea loc un tirg de adopții de ciini abandonați. Potrivit viceprimarului, cațeii sint microcipați, sterilizați, deparazitați și vaccinați și au carnete de sanatate. Lucian Harșovschi…

- Ce trebuie sa luam in calcul daca ne dorim, de exemplu, o pisica?1. Nu o luați dintr-un capriciu. O pisica necesita multa atenție și grija. In primul rand, toți cei care locuiesc cu chirie ar trebui sa se gandeasca la asta. Animalul de companie poate strica mobilierul sau tapetul altcuiva, iar chiriașul…

- Mai multe organizații de caritate ii avertizeaza pe cei care intenționeaza sa cumpere animale de pe internet sa aiba grija la cei care le vand și care se dau drept „crescatori”.Barbatul spune ca vanzatorul i-a adus pe „parinții” cațelușului. Cand a vazut ca patrupedul nu seamana cu celelalte animale,…