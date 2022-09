Stiri pe aceeasi tema

- Iți dorești sa scapi de kilogramele in plus de pe abdomen și sa ai un trup de invidiat? Specialiștii ne recomanda un consum echilibrat de alimente bogate in vitamine, dar și minerale. Pe langa o dieta echilibrata, dar și sport poți obține o silueta de invidiat datorita unei bauturi care face minuni…

- Mirosul de mucegai din dulapul cu haine este o problema des intalnita, cu care se confrunta tot mai multe persoane, mai ales in sezonul rece. Miros inchis in sertare, miros de umezeala, acestea sunt neplacerile care apar atunci cand in locuința exista scurgeri de apa sau umezeala. Planta care te scapa…

- Umezeala din casa este o problema cu care se confrunta foarte multe persoane. Din pacate, din aceasta cauza este afectat și mobilierul și, implicit, toate hainele depozitate. Nu este deloc ușor sa rezolvi o astfel de situație, iar curațarea și igienizarea nu sunt suficiente. Bicarbonatul de sodiu te…

- Iritațiile de dupa epilare sunt extrem de frecvente in randul femeilor. Nu sunt deloc placute, dar ele pot fi remediate. Pielea inflamata, roșie sau iritata de dupa epilare este normal și din fericire se poate trata foarte ușor cu doar cateva ingrediente pe care le ai prin bucatarie.

- Suntem siguri ca nimeni nu iși dorește sa se confrunte cu vergeturile sau cu celulita, insa din nefericire foarte multe persoane ajung in acest pas, mai ales femeile. Ei bine, daca ai incercat fel și fel de metode, insa in zadar, este timpul sa incerci trucul cu trei alimente pe care sigur le ai in…

- Aceste 10 poziții simple de yoga te vor ajuta sa scapi de grasimea de pe burta. Yoga te poate ajuta sa scapi de grasimea abdominala. Tot ce trebuie sa faci este sa iți gasești timpul necesar pentru a face aceste 10 poziții foarte simple. Aceste 10 poziții simple de yoga te vor ajuta sa scapi de grasimea…

- Medicii recomanda dieta DASH, cunoscuta si drept „dieta tuturor bolilor”, deoarece te ajuta sa scapi de kilogramele in plus si sa iti mentii sanatatea la cote maxime. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President…

- Retenția de apa iți poate da batai serioase de cap. Poate ca te simți stanjenit in anumite situații sau nu te simți bine in pielea ta, insa exista anumite alimente, pe care le poți consuma in diferite forme, care te ajuta sa scapi de retenția de apa. Iata ce este, de fapt, aceasta retenție și cum poți…