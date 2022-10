Cum scapi de impostorii cibernetici în mediul online. Exemple de escrocherii prin intermediul e-mail-ului Un numar foarte mare de persoane din intreaga lume, inclusiv din Romania, in special persoanele in varsta și cele vulnerabile (adolescenti, suferinzi etc), sunt atrașe de perspectiva unui caștig surpriza, venit dintr-un miracol dumnezeiesc sau, pur si simplu, prin noroc. Ziare.com iti explica in cadrul rubricii Banii tai cum scapi sau te feresti de impostorii cibernetici care incearca prin mijloace manipulatoare sa patrunda in contul tau bancar via adresa de email sau prin intermediul aplicatiilor bancare. Trebuie sa cunoastem faptul ca smartphone-urile sunt niste mini-calculatoare,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

