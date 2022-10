Stiri pe aceeasi tema

- Incepind cu 1 octombrie, statul va acorda o indemnizație lunara pentru fiecare copil, in cuantum egal de 1000 lei, indiferent daca parinții sint sau nu asigurați in sistemul de asigurari sociale de sat. Comisia protecție sociala, sanatate și familie a aprobat, cu votul unanim al membrilor prezenți la…

- Mucegaiul nu e deloc ”un musafir” binevenit in casa, iar gospodinele incearca imediat sa scape de el cu cat mai multe soluții de curațat, dar care nu intotdeauna dau rezultate. Exista insa o soluție garantata pe care o faci chiar și tu in casa și pentru care trebuie sa dai maxim 2 lei la magazin.

- Un solist celebru a venit cu detalii pentru fani. Acesta a vorbit in numele tuturor cantareților din Romania și a menționat motivul pentru care biletele la unele concerte sunt scumpe. Cat ii costa pe artiști un videoclip muzical? „De asta cerem atat la concerte sau pentru o reclama”, a subliniat el.…

- Ați visat toata viața la a avea o casa romaneasca, tradiționala ca in Maramureș? Trebuie sa știți ca pentru o astfel de locuința autentica formata din patru camere va trebui sa scoateți o suma uriașa, echivalentul a unei vile de lux din centrul Bucureștiului.

- Ministrul Justiției din Romania, Catalin Predoiu, a raspuns recent, in data de 31 mai 2022, unei intrebari cu tema "Costurile necesare intreținerii unui deținu", formulata in data de 25 mai 2022 de catre Ervin Molnar, deputat PNL de Mureș. "In Penitenciarul Targu Mureș la data de 11 mai 2022 figurau…

- „Guvernarea face circ, noi vom ajuta oamenii”, a declarat președintele Partidului „Șor”, Ilan Șor, care a anunțat, incepand de luni, reduceri la alimentele de prima necesitate in magazinele sociale „Merișor”. Declarația a fost facuta intr-o adresare video.

- Hyundai este unul dintre producatorii de automobile care mizeaza foarte mult pe electrificare. Constructorul asiatic a prezentat recent noul Ioniq 6, iar, anul viitor, familia Ioniq va fi completata cu un nou model. Este vorba despre SUV-ul Ioniq 7. Intre timp, insa, cei de la Hyundai se gandesc și…

- Un val de scumpiri este asteptat in Romania. Preturile vor creste din cauza secetei extreme cu care se confrunta tara noastra, dar si intregul continent. Fermierii trag semnale de alarma si spun ca cele mai afectate de lipsa ploilor sunt culturile de porumb si de floarea soarelui. Din cauza secetei…