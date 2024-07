Stiri pe aceeasi tema

- Mucegaiul este cel mai mare dușman al casei noastre. Pe langa faptul ca pereții noștri sunt distruși, mucegaiul ne poate afecta și sanatatea. Din fericire, exista cateva trucuri simple pe care le poți folosi pentru a scapa de mucegai pentru totdeauna. Metode simple de a scapa de mucegaiul din casa Mucegaiul…

- Cauzele apariției cearcanelorLipsa somnului, stresul, alergiile alimentare, problemele tiroidiene, deficiența de vitamine sau moștenirea genetica sunt cateva dintre cele mai frecvente cauze care duc la apariția de cearcane și la invinețirea zonei de sub ochi.Cu toții ne-am confruntat cu aceasta problema…

- In casa fiecaruia dintre noi exista un frigider cu cngelator, sau doar un congelator. Dar, de cele mai multe ori, acesta ingheața, și ne vom chinui ceva pana dam jos gheața. Dar, se apre ca exista o soluție, pe cat de banala și ieftina, pe atat de eficienta este, astfel ca, este momentul sa aflii […]…

- Dupa ce a pierdut lupta pentru Primaria Generala București, Gabriela Firea (PSD) i-a reprosat, duminica seara, lui Sebastian Burduja (PNL) ca, in loc sa prezinte un program pentru Capitala si sa comunice critic fata de neajunsurile si neimplinirile lui Nicusor Dan, liberalul avea o problema doar cu…

- Cearcanele sunt acele „umbre” de culoare mai inchisa care apar sub ochi. Pot avea diferite nuanțe, de la albastru sau vinețiu pana la maro sau negru. De cele mai multe ori, acestea sunt considerate un semn al inaintarii in varsta – pielea sub ochi devine mai subțire și vasele de sange devin mai vizibile.…

- Cu toții aruncam laptele atunci cand realizam ca s-a stricat. Cu toate acestea, el poate fi folosit in continuare, dar nu pentru consum. Are cateva intrebuințari la care cu siguranța nu te-ai fi gandit. Ce poți face cu laptele stricat La nivel global, in fiecare zi sunt risipite tone de mancare. De…

- Melcii cu sau fara cochilie sunt daunatori pentru gradina de legume, avand in vedere ca se hranesc cu frunzele plantelor, dar și cu unele fructe, precum capșunile. Aceștia apar primavara și raman activi pana toamna tarziu. Vremea ploioasa favorizeaza inmulțirea, un numar mare de melci putand face ravagii…

- Purtatoare de diferite microorganisme, inclusiv bacterii daunatoare, capușele pot fi periculoase pentru sanatatea oamenilor. Una dintre cele mai cunoscute afecțiuni transmise de acestea este boala Lyme, care poate provoca febra, erupții cutanate, dureri articulare, dureri de cap și oboseala, scrie Centrul…