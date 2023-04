Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 17ndash;23 aprilie 2023, conform Programului Operatiunilor Europene 2023 al Organizatiei Politiilor Rutiere din Europa ROADPOL , va fi desfasurata actiunea Speed, destinata verificarii respectarii regimului legal de viteza si prevenirii evenimentelor rutiere cauzate de viteza excesiva.Potrivit…

- In contextul sarbatorilor din aceste zile Pastele Catolic – 09-10 aprilie 2023, respectiv Duminica Floriilor, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi au fost dispuse masuri suplimentare de ordine si siguranta publica, in special in zonele aglomerate si in zonele lacasurilor de cult. Astfel,…

- Proiectul legislativ prevede modificarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 195/ 2002, privind circulația pe drumurile publice, suspendarea exercitarii dreptului de a conduce pe o perioada de 180 de zile pentru depașirea vitezei cu mai mult de 100 km/h și aplicarea amenzii prevazute in clasa a IV-a…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 31 martie, se efectueaza lucrari de reparatii a carosabilului pe autostrada A2 Bucuresti Constanta, astfel: in intervalul orar 08:00 18:00, pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Bucuresti Constanta, la kilometrii…

- Polițiștii valceni au acționat, in perioada 3-5 martie, pe drumurile publice din județ, pentru combaterea și prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente, respectiv abateri ale pietonilor, nererespectarea regimului legal de viteza, depașire neregulamentara și pentru consumul de bauturi alcoolice…