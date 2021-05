Cum scăpăm de sforăit cu cîteva alimente sau condimente ușor de găsit Una din cele mai neplacute probleme care se rasfringe și asupra relației de cuplu, sforaitul, poate fi ameliorat cu ajutorul citorva alimente. Sforaitul este mai frecvent in rindul barbatilor, a persoanelor supraponderale si se amplifica o data cu virsta. Aceasta nepacere apare atunci cind exista o obstructie in calea fluxului de aer in zona din spatele nasului si a gurii, unde partea superioa Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Ce asociați cu sintagma „hrana pentru copii”? Daca un bebeluș locuiește in casa ta, atunci probabil, cunoști despre faptul ca mincarea pentru cei mici nu are niciun gust prea pronunțat. Cel mai probabil acestea sint piureuri și cereale pentru bebeluși. Și daca un copil adult locuiește deja in casa ta,…

- 200 de pachete cu alimente au ajuns la persoanele varstnice cu posibilitați materiale reduse și la familiile cu mulți copii din Timișoara, pentru a se bucura de Florii și de Sfintele Paști. Acțiunea a fost organizata de parintele paroh Ionel Popescu, Consiliul parohial, Fundația Preot „Ioan Olariu”…

- ​Medicii și nutriționiștii pot avea dezbateri privind beneficiile pentru sanatate ale carnii, carbohidraților sau cofeinei, dar toți experții sunt unanim de acord când vine vorba despre zahar. Pe scurt, excesul de zahar este daunator. Studii științifice au demonstrat ca zaharul adaugat…

- Astazi va fi anunțat un fond de cateva milioane de euro pentru a ajuta companiile care servesc alimente sa amenajeze mai multe locuri in aer liber.Sectorul ospitalitații a suferit pierderi semnificative din cauza restricțiilor și atunci cand puburile și restaurantele se vor redeschide, accentul va fi…

- Tu știi care sunt cele șase alimente nocive pentru organism de care trebuie, neaparat, sa te ferești? Chiar daca pare greu de crezut, toxinfecția alimentara poate avea repercusiuni mai grave decat ai crede. Acestea aduna bacterii care iți pot face rau, spun specialiștii din domeniu. Cum poți adopta…

- 11 alimente pe care poți sa le consumi și dupa ce au expirat. Probabil ca ți s-a intimplat și ție sa gasești prin dulap un aliment expirat, dar care arata bine, nu miroase urit și nu are semne de mucegai. Afla ca exista unele alimente pe care le poți consuma in siguranța și dupa ce termenul de valabilitate…

- Nelu Tataru, despre valul al treilea al pandemiei: „Cred ca nici noi nu o sa scapam de acest val” Nelu Tataru, președinte al Comisiei de sanatate din Camera Deputaților, considera ca Romania nu va scapa de valul al treilea al pandemiei, despre care deja se vorbește in mai multe state ale Europei, a…

- Ce alimente trebuie sa consumi daca ai 40 de ani? Ele sunt aur pentru sanatatea ta! Ca sa stai departe de cabinetul medicului și pentru a duce o viața cat mai sanatoasa, un stil de viața echilibrat este cheia catre succes. Top 5 alimente pe care sa le consumi daca ai 40 de ani Exista […] The post Top…