- Procesul lui Vlad Pascu a fost amanat cu aproape doua luni. Astazi a avut loc o noua infațișare, iar parinții tinerilor uciși considera ca niciodata nu se va face dreptate. In urma cu doar o saptamana, judecatoarea a refuzat schimbarea incadrarii juridice de la ucidere din culpa la omor calificat.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus definitiv, marti, incetarea procesului penal impotriva Elenei Udrea in dosarul Hidroelectrica, in care este acuzata de trafic de influenta si spalare a banilor, in legatura cu suma de 5 milioane de dolari pe care ar fi primit-o de la omul de afaceri Bogdan…

- Juratii din procesul de la New York al lui Donald Trump au ajuns la concluzia ca fostul presedinte este vinovat in dosarul deschis pentru legaturi extraconjugale. Procurorul districtului Manhattan, Alvin Bragg, care a instrumentat dosarul, a declarat ca "singura voce care conteaza este cea a juriului".…

- Procesul foarte asteptat al celor opt responsabili din sistemul sanitar pentru o posibila culpa medicala care ar fi dus la decesul fostului mare fotbalist argentinian Diego Armando Maradona in 2020, ce urma sa inceapa saptamana viitoare, a fost amanat pentru data de 1 octombrie de catre un tribunal…

- Cazul va fi repartizat aleatoriu unui complet de judecata din cadrul Sectiei a II a Civile si va fi stabilit primul termen.Dosarul care vizeaza contractul de concesiune pentru Portul Turistic Tomis, din Cosntanta, a ajuns recent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Curtea Suprema de Justitie a Romaniei.…

- Procesul se va relua la Tribunalul Constanta la data de 20 septembrie 2024, de la ora 12.00.Magistratii de la Tribunalul Constanta au amanat procesul in care Apele Romane revendica un teren situat la intrare in Mamaia, despre care spun ca, de fapt, este plaja litoralului romanesc In cauza, actiunea…

- In atentia Curtii de Apel Constanta a ajuns dosarul dintre Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi, Primarul Comunei Agigea si SC Iridex Group Salubrizare SRL. Reamintim ca magistratii Tribunalului Constanta, pe data de 4.04.2024 au respins cererea de suspendare a unui act administrativ. Pe rolul Curtii…

- Un judecator pe cazul „Laundromat” a fost recunoscut vinovat de pronunțarea cu buna-știința a unei hotarari contrare legii. Decizia a fost luata la 03 aprilie curent de Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani, anunța Procuratura Anticorupție.